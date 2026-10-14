Средний вес порции готовой еды к началу осени снизился на 10,3% до 266 г, что эксперты связывают с удешевлением себестоимости и ростом популярности малых форматов.

Выпуск заменителей икры в России за январь–август вырос на 28,9%, тогда как производство красной икры упало на 68,4% при росте цен на 59%.

Доля проводных наушников в продажах «Мегафона» и Yota за девять месяцев упала с 30% до 18%, тогда как спрос на беспроводные TWS‑модели продолжает расти.

Школьники и студенты смогут бесплатно пройти программу «Основы предпринимательства» от RWB — компания открыла набор в Детскую Бизнес‑школу, где участники изучат ключевые бизнес‑инструменты, выполнят практические задания и создадут собственный проект.

Торговля между Китаем и Россией в январе-сентябре 2026 года выросла на 30,6% до $214,3 млрд, при этом экспорт из КНР увеличился до $98,06 млрд, а импорт российской продукции — до $116,24 млрд.

Количество публичных каналов в мессенджере «Макс» за третий квартал выросло на 58% и достигло 530 тыс.

В Госдуме предложили добавить на Госуслуги сервис, где владельцы смогут указать человека, которому передадут питомца в случае госпитализации или ЧС.

«Яндекс» предупредил, что на фоне недавних сбоев злоумышленники активизировали фишинговые рассылки, пытаясь получить доступ к учетным данным и платежной информации пользователей.

Мошенники начали рассылать компаниям фишинговые письма с QR‑кодами, прикрываясь сбоями «Яндекса» и требуя отсканировать код или оплатить фейковую «доставку» документов о проверках, предупредили в F6.

Google открыла платный доступ к модели Gemini 4 Argon, которая ранее была доступна только тестировщикам и специалистам по кибербезопасности.

По данным «Купибилета», 54% россиян готовы доплатить за перелет без пересадок, при этом 22% — до 10% стоимости билета, а каждый шестой — до 20%.

Летом туристы стали реже путешествовать: число купленных услуг на одного человека снизилось из-за отказа от коротких поездок и падения спроса на южные направления, хотя совокупные траты на туризм продолжают расти за счет увеличения среднего чека.

Авиакомпания «Победа» в конце октября откроет пять новых рейсов в ОАЭ, запустив перелеты из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Казани и Владикавказа в Абу‑Даби и Дубай.

Автомобильный трафик в России с 2018 года вырос более чем на 12%, сообщил Олег Панарин на выставке «Дорога‑2026», отметив, что рост связан с улучшением состояния дорог и развитием опорной сети.

В Москве открыли прием заявлений на регистрацию брака в новогодние праздники: церемонии пройдут с 5 по 8 января, а Дворцы бракосочетания №1 и 4 будут работать и 31 декабря.

В московских торговых центрах становится больше фитнес‑клубов, развлечений и ресторанов, поскольку модель ТЦ меняется и такие форматы занимают всё более заметную долю.

Adidas зарегистрировал в России товарный знак своего фирменного логотипа, следует из данных базы Роспатента.

В 2025 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 106 млн россиян, сообщил Михаил Мурашко на форуме «Здравоохранение Сибири».

Жительницу Амурской области оштрафовали на 15 тыс. рублей за распространение ИИ‑сгенерированного фото медведя, которое вызвало тревогу у местных жителей и полиции, при этом суд снизил наказание из‑за смягчающих обстоятельств.

В католическом храме в Беларуси освятили икону святого «кибер-апостола» Карло Акутиса, созданную с помощью ИИ командой промпт‑инженера, дизайнера и фотографа.