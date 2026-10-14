Статистику постов в Трибуне и Блогах компаний теперь можно смотреть прямо в рекламном кабинете или кабинете Бизнес Аккаунта — без перехода внутрь публикации.

На «Клерке» обновили интерфейс просмотра статистики. Теперь данные, которые раньше были доступны только во вкладке «статистика» внутри поста, теперь отображаются сразу в рекламном кабинете авторов Трибуны и в разделе «публикации» Бизнес Аккаунта.

Обновленный интерфейс «Клерка» с графиками просмотра авторов статей.

Обновление ускоряет работу с аналитикой и позволяет отслеживать эффективность материалов без лишних действий.