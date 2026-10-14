Онлайн‑встречи с экспертами больше не дублируются в вебинарах, а их пейвол переработали: оставили только нужный текст и убрали лишние кнопки.

На сайте «Клерк.ру» обновили работу раздела «Встречи с экспертами». Раньше такие мероприятия автоматически попадали и в общий список вебинаров, из‑за чего авторы и подписчики видели дублирование.

Обновление интерфейса в разделе «Встречи с экспертами» на «Клерке».

Теперь встречи отображаются только в своем разделе, а при отсутствии подписки открывается обновленный пейвол — с сокращенным текстом и без лишних элементов интерфейса.

Новый пейвол на портале «Клерк.ру».

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