Встречи с экспертами на «Клерке» стали удобнее — больше ничего лишнего
Онлайн‑встречи с экспертами больше не дублируются в вебинарах, а их пейвол переработали: оставили только нужный текст и убрали лишние кнопки.
На сайте «Клерк.ру» обновили работу раздела «Встречи с экспертами». Раньше такие мероприятия автоматически попадали и в общий список вебинаров, из‑за чего авторы и подписчики видели дублирование.
Теперь встречи отображаются только в своем разделе, а при отсутствии подписки открывается обновленный пейвол — с сокращенным текстом и без лишних элементов интерфейса.
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