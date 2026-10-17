Доход от размещения пенсионных накоплений превысил 337 млрд рублей

Доходность расширенного портфеля ВЭБ.РФ за девять месяцев 2026 года составила 16,56% годовых, портфеля госбумаг — 14,97%.

Доходы от размещения средств пенсионных накоплений клиентов Социального фонда превысили 337 млрд рублей, сообщил ВЭБ.РФ. Расширенный портфель принес свыше 332 млрд рублей, а портфель государственных ценных бумаг — 5,88 млрд рублей.

Доходность накоплений примерно 36 млн будущих пенсионеров более чем вдвое превысила инфляцию.

«Не менее важно, что средства будущих пенсий прирастают и накопленным — в 10, 15 и более лет — итогом», — сказал управляющий директор блока «Накопления. Инвестиции в развитие» ВЭБ.РФ Александр Попов.

Основную часть поступлений обеспечили купонные и процентные платежи. В течение 2026 года ВЭБ.РФ увеличивал вложения в ОФЗ и облигации крупнейших компаний. Государственная управляющая компания инвестирует пенсионные накопления более 36,5 млн клиентов Социального фонда.