На совещании Путин отметил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют совершенствования оценки рисков, мониторинга и механизмов реагирования.

Владимир Путин на совещании с коллегами заявил, что повышение уровня цифровой безопасности становится критически важным для устойчивого развития государства.

Он отметил, что Россия активно выстраивает цифровой контур экономики и социальной сферы, внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта, развивает хранение и передачу данных и платформенные решения. Координацию этой работы обеспечивают Комиссия по искусственному интеллекту и межведомственная группа по платформенной экономике.

Президент подчеркнул, что вместе с цифровизацией растут и киберугрозы — особенно на фоне прямой и гибридной внешней агрессии. Атаки затрагивают экономику, логистику, транспорт, социальную сферу и системы государственного управления.

«Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», — сказал Путин.

Президент также ожидает от участников совещания конкретных предложений, которые помогут повысить цифровую безопасность страны.