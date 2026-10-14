Основные ИИ-сервисы «Яндекса» снова доступны пользователям. Однако часть функций по-прежнему не работает, а на создание новых ресурсов и увеличение нагрузки могут действовать ограничения.

Большинство ИИ-сервисов «Яндекса» восстановили работу после сбоев в дата-центрах. Об этом сообщили в Yandex Cloud, опубликовав обновленный статус сервисов на 14 октября 2026 года, передает ТАСС.

В AI Studio снова доступны основные API и модели, включая YandexGPT и Alice AI. Также восстановлены Realtime API, Retrieval API, Embeddings API, Image Generation API и MCP Hub.

При этом Workflows, Batch Inference API и Dedicated Models пока недоступны.

В SpeechKit работают распознавание речи через API v1 и v3 и синтез речи. Асинхронное распознавание через API v2 планируют восстановить 14 октября.

Сервисы SpeechSense и «Алиса AI Про» для бизнеса также возобновили работу, но пока с временными ограничениями. Yandex Search API доступен, однако асинхронный режим работает только с 00:00 до 06:00.

Vision OCR и SourceCraft полностью восстановлены. VibeCraft работает частично — проблемы с доменами обещают устранить в течение 1–2 дней.

В Yandex Cloud предупредили, что во всех сервисах могут сохраняться ограничения на создание новых ресурсов и увеличение текущего потребления. Для расширения квот пользователям рекомендуют обращаться в техническую поддержку.