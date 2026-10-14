Организация положила деньги на годовой депозит без капитализации. Банк молчит, но в бухгалтерском учете доход растет каждый месяц.

Депозит открыли 13 января. Соблазн начислить первую порцию процентов 13 февраля велик, но это ошибка.

При ежемесячном признании дохода ориентир всегда один — последний день календарного месяца. Дата открытия счета определяет начало договора, а 31-е число — граница отчетного периода, за который компания подводит итоги. Смешивать эти две задачи нельзя.

Для тех, кто развивает бизнес и хочет меньше отвлекаться на бухгалтерию, налоги и юридические вопросы. Ависто помогает навести порядок в учете, разобраться с налогами и решать юридические задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.

Топ выпусков: