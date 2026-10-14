Когда начислять проценты по депозиту без ежемесячной выплаты: 31-е число или дата договора. Выпуск № 132 подкаста «Налоговое утро»
Организация положила деньги на годовой депозит без капитализации. Банк молчит, но в бухгалтерском учете доход растет каждый месяц.
Депозит открыли 13 января. Соблазн начислить первую порцию процентов 13 февраля велик, но это ошибка.
При ежемесячном признании дохода ориентир всегда один — последний день календарного месяца. Дата открытия счета определяет начало договора, а 31-е число — граница отчетного периода, за который компания подводит итоги. Смешивать эти две задачи нельзя.
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