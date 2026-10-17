Спрос на люкс на российских маркетплейсах вырос на 40%

Российские бренды могут развивать нишевые продажи, но для выхода на уровень международных домов моды им не хватает крупных инвестиций. Покупатели дорогих товаров все чаще выбирают качество, эксклюзивность и сервис, а не известное имя.

Потребление товаров дорогого сегмента на российских маркетплейсах выросло на 40%. При этом аналитик премиального рынка, создатель Fashion Buzz media Ольга Штейнберг отметила, что в России пока не сложились дома моды в их классическом понимании.

Российские дизайнеры известны за рубежом, но для масштабирования им нужен серьезный капитал. Основатель бюро Real Profit Group Андрей Якоби привел в пример бренды Ульяны Сергеенко, Яны Расковаловой и Юлии Яниной, которые участвуют в неделях моды и выходят на рынки Ближнего Востока.

«88% потребителей не смотрят на бренд, покупая предметы премиум-сегмента. Это сегмент от 50 тысяч и выше в розничных ценах. Для них бренд перестал играть ключевую роль. Играет роль качество, естественно, посадка вещей», — сказал Якоби.

Спрос также смещается от статусных покупок к эксклюзивности, персональному сервису и впечатлениям. По словам Штейнберг, часть расходов уходит в путешествия и wellness. В первом полугодии 2026 года продажи тяжелого люкса в Китае снизились более чем на 10% год к году.