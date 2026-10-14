Если трудовой договор предусматривает выплату при увольнении по собственному желанию, работодатель обязан выполнить это условие — при условии, что оно не противоречит закону.

Конституционный суд защитил право работников на предусмотренное договором выходное пособие. Позиция закреплена в постановлении от 13.10.2026 № 59-П, опубликованном 14 октября.

Поводом стала жалоба двух бывших сотрудников АО «ВО „Безопасность“». В их трудовых договорах была предусмотрена компенсация в размере пяти среднемесячных зарплат при увольнении по соглашению сторон или по собственному желанию. Работники уволились сами, но обещанных денег не получили.

Суды в итоге отказали во взыскании. Среди аргументов — отсутствие такой выплаты в законе и внутренних документах работодателя, а также ее необоснованность.

КС указал: условие трудового договора нельзя игнорировать только потому, что работник сам решил уйти. Если договор предусматривает компенсацию при таком увольнении и это условие законно, суд должен обеспечить его исполнение.

Суд также пояснил: если руководитель необоснованно согласовал выплату и причинил компании ущерб, вопрос о его ответственности решается отдельно. Само по себе это не освобождает работодателя от обязательства перед работником.

Постановление касается нормы статьи 178 ТК РФ, которая позволяет устанавливать дополнительные случаи выплаты выходных пособий. Сейчас это часть 9 статьи. Дело заявителей подлежит пересмотру.

Автоматического пособия для всех увольняющихся по собственному желанию не появилось. Решение защищает тех, кому такую выплату предусмотрели в трудовом договоре.