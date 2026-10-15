P2P-операции без посредников разрешены до 1 июля 2027 года. После этой даты физлица не смогут проводить такие сделки напрямую.

Для прямых сделок с криптовалютой между физическими лицами предусмотрен переходный период, следует из разъяснений Банка России.

На вопрос о возможности таких операций регулятор ответил: «Да, но только до 01.07.2027».

Перечень разрешенных сделок с цифровыми валютами без участия организаторов их обращения установлен частью 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ.

С 1 июля 2027 года операции непосредственно между физлицами в этом перечне не предусмотрены.

Закон, который создал правовую основу для легального обращения криптовалют в России, президент Владимир Путин подписал в начале августа. Документ вступил в силу 1 сентября 2026 года, признал цифровые валюты имуществом и предусмотрел судебную защиту прав на них независимо от предварительного декларирования.