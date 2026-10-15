В сентябре 2026 банки выдали меньше новых кредитных карт

Банки выдали 1,42 млн новых кредитных карт, что на 3,8% меньше, чем в августе. Общий объем лимитов снизился до 149,2 млрд рублей.

Количество новых кредитных карт в России в сентябре 2026 года сократилось за месяц с 1,48 млн до 1,42 млн, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Снижение составило 3,8%.

Объем лимитов по новым картам уменьшился сильнее — на 9,3%, до 149,2 млрд рублей. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал эту динамику с осторожностью банков и высокими требованиями к кредитным историям заемщиков.

«Выдача кредитных карт, включая объемы лимитов по ним, в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне», — отметил Алексей Волков.

В сентябре 2024 года объем лимитов составлял 220,7 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в сентябре 2026 года.

Наибольшие объемы лимитов в сентябре пришлись на Москву — 15,94 млрд рублей, Московскую область — 10,42 млрд, Санкт-Петербург — 7,13 млрд, Краснодарский край — 5,88 млрд и Тюменскую область с ХМАО и ЯНАО — 4,75 млрд рублей.

Сильнее всего лимиты сократились в Свердловской области — на 12,6%, Пермском крае — на 12% и Удмуртии — на 11,3%.