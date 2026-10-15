Банк может отказать в кредите из-за просрочек и высокой долговой нагрузки

Просрочки, высокая долговая нагрузка и недостаток сведений о доходах могут стать причиной отказа в кредите, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Банк также учитывает другие параметры финансового профиля клиента.

«Если кредит сейчас не одобрен, важно разобраться, какие факторы могли повлиять на решение. Это может быть наличие просрочек, высокая долговая нагрузка, недостаток актуальной информации о доходах или другие параметры финансового профиля», — пояснили в банке.

Кредитная история зависит от своевременного исполнения финансовых обязательств. Чтобы не ухудшить ее, заемщику следует избегать просрочек, контролировать долговую нагрузку и оценивать возможности перед оформлением нового кредита.

После рассмотрения заявки «Сбербанк Онлайн» может рекомендовать подтвердить доход через «Госуслуги», погасить просрочки, снизить кредитную нагрузку или пересмотреть лимиты по кредитным картам. Рекомендации формируются с учетом ситуации конкретного клиента.