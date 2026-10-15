Отраслевые нормы должны определить ответственность за ошибки алгоритмов, защитить данные учеников и установить границы применения ИИ в учебном процессе.

Регулирование искусственного интеллекта в первую очередь необходимо в здравоохранении и образовании, заявил член комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Ивачев. По его словам, в медицине ошибки алгоритмов могут привести к необратимым последствиям.

«Если алгоритм ошибется в банковской сфере — человек потеряет деньги. Если ошибется в здравоохранении — потеряет жизнь», — пояснил депутат.

В образовании ИИ уже используют ученики и учителя. Законодательство должно обеспечить защиту персональных данных учащихся, определить, в каких случаях технология может помогать преподавателю, а также урегулировать ее применение при подготовке учебных и научных работ.

Базовый закон о поддержке развития технологий ИИ вступил в силу с 1 сентября 2026 года. Первые отраслевые законопроекты могут внести в Госдуму уже в осеннюю сессию, но срок будет зависеть от уровня их проработки.