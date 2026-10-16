Часть пенсионеров получит две страховые пенсии: за декабрь и январь. Досрочная выплата пройдет автоматически.

Две страховые пенсии в декабре получат пенсионеры, которым выплаты обычно перечисляют в первые 10 дней месяца, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Декабрьская пенсия поступит в начале месяца, январская — в конце.

«При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты», — пояснил Балынин.

Досрочное перечисление связано с выходными и праздниками с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Они продлятся 11 дней. Подавать заявление для получения январской пенсии заранее не потребуется.