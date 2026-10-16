Эксперт рассказал, как год без официальной работы может снизить пенсию

Год без официальной занятости может уменьшить будущую страховую пенсию на сумму до 1 567,6 рубля в месяц, сообщила кандидат экономических наук, эксперт платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Галюта.

«В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а максимально за год можно сформировать 10 коэффициентов. Следовательно, один год без официальной занятости потенциально может означать недополучение до 1 567,6 рубля ежемесячной страховой пенсии», — пояснила эксперт.

Длительные перерывы в официальной работе также могут привести к нехватке страхового стажа или пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии. При этом отдельные социально значимые периоды учитываются при формировании пенсионных прав.

На размер будущей пенсии влияют число отработанных лет, официальный доход, условия труда и право на досрочное пенсионное обеспечение.