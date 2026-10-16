В России растет число ИП и компаний фитнес-тренеров в 2026 году

К 1 августа 2026 их количество достигло 14,9 тыс. Самостоятельная работа может приносить тренерам на 46% больше, чем трудоустройство в штат.

Количество организаций и ИП с основным видом деятельности «образование в области спорта и отдыха» за год выросло на 41%, до 14,9 тыс., подсчитали в банке «Точка». Этот ОКВЭД обычно выбирают фитнес-тренеры и инструкторы. Общее число компаний и ИП в сфере фитнеса и смежных услуг увеличилось на 13,2%, до 84,8 тыс.

Рост связан с переходом тренеров на самостоятельную работу и сотрудничеством с несколькими площадками. В январе—сентябре 2026 года в России открылось 430 фитнес-объектов, 69% из них — студии с гибкими форматами занятости. Еще один фактор — развитие клубов с рекуррентной моделью, где тренеры работают как предприниматели и платят аренду.

С самозанятыми и ИП сотрудничают 44% фитнес-клубов, сообщили в Национальном фитнес-сообществе. Остальные 56% избегают такой практики из-за риска переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. В этом случае бизнесу могут доначислить НДФЛ и страховые взносы.

Средний доход фитнес-тренера летом 2026 года составил 99,1 тыс. рублей, следует из данных FitnessData. Специалисты, которые арендуют площадки в клубах, получали в среднем 174 тыс. рублей в месяц — на 46% больше штатных инструкторов зала.