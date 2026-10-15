15 октября 2026 «Клерк» проведет срочный бесплатный вебинар в формате видеочата для бухгалтеров и руководителей.

Сделали новую активность на Форуме «Клерка»: всем пользователям теперь доступны видеочаты. А сегодня в формате видеочата на Форуме мы проведем вебинар.

15 октября 2026 года в 16:00 по московскому времени продюсер-методолог «Клерка», Елена Ярушкина, расскажет, как без штрафов сдать отчетность за III квартал, защитить данные от киберугроз и выстоять под давлением налоговых проверок, когда вокруг сбоят цифровые сервисы.

Вебинар пройдет здесь, участие бесплатное.

Конец отчетного периода всегда сопряжен со стрессом, но в октябре 2026 года к обычным задачам добавились технические вызовы. Сбои в работе 1С и электронного документооборота рискуют сорвать сроки сдачи деклараций. Параллельно с этим налоговая переходит на новые, более жесткие алгоритмы отбора компаний для проверок, а мошенники используют ИИ для атак на бухгалтерские базы данных.

Что будет в программе вебинара:

отчетность за III квартал 2026 – финальный чек-лист и сверка показателей перед отправкой в ФНС;

пошаговый алгоритм для бухгалтера — что делать при сбоях, если «легла» 1С или зависли цифровые сервисы, чтобы не получить штраф за просрочку;

как ИФНС от налогового риска переходит к стандартной и приоритетной отработке на проверках;

маркировка и «Честный ЗНАК»: как работать без штрафов во время технических сбоев и к каким изменениям готовиться участникам рынка электроники;

как защитить бухгалтерию от современных ИИ-атак, правильно разграничить доступы сотрудников и спасти коммерческие данные от слива.

Ждем вас!

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Всем, кто придет на вебинар – Чек-лист: «Сбой в работе 1С и Астрала и альтернативные каналы сдачи отчетности».