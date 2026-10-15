Команда «Клерка» внедрила функцию для пользователей, которые ведут сразу несколько компаний или совмещают личный профиль с корпоративным. Теперь переключаться между бизнес-аккаунтами можно мгновенно прямо из шапки сайта.

Больше не нужно заново авторизовываться. Управление сосредоточено в привычных элементах интерфейса:

Нажмите на свою аватарку в шапке сайта, найдите блок «Вы действуете от компании» и кликните «Сменить» . В этом же меню сразу видны название организации, ее логотип, ваша роль в системе и прямая ссылка на кабинет компании.

Логотип активной в данный момент компании теперь отображается прямо на вашей аватарке в шапке (а на мобильных — на аватарке в нижнем навигационном меню).

СНовый переключатель появился в боковом меню как личного кабинета, так и кабинета компании. При этом система сохраняет контекст: если вы изучали статистику одной фирмы и переключились на другую, останетесь в том же разделе статистики. Чтобы вернуться в личный профиль, достаточно кликнуть по строке со своим именем.

В момент переключения активной компании автоматически меняются права доступа, ваш текущий тариф и остатки доступных услуг.

Если бизнес-аккаунта еще нет, в выпадающем меню вместо переключателя вы увидите кнопку «Создать бизнес-аккаунт». Она позволит быстро зарегистрировать организацию и открыть доступ к корпоративным инструментам платформы.

Выпадающее меню

Функция доступна для всех пользователей в десктопной и мобильной версиях сайта.