Потеряли товар на Ozon, но уже заплатили налоги? Вот как работает новая отсрочка ФНС. Выпуск № 133 подкаста «Налоговое утро»
Государство перенесло сроки уплаты налогов для продавцов, пострадавших от атак на склады маркетплейса, на 12 месяцев.
Главная особенность меры — поддержка работает ретроспективно. Если ваш ущерб от потери товара превысил 5% доходов за 2025 год, августовские платежи превратятся в переплату на ЕНС.
Однако автоматического возврата на банковский счет не будет, а для тех, кто преодолел пятипроцентный порог только в сентябре, августовская отсрочка уже недоступна.
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