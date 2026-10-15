Государство перенесло сроки уплаты налогов для продавцов, пострадавших от атак на склады маркетплейса, на 12 месяцев.

Главная особенность меры — поддержка работает ретроспективно. Если ваш ущерб от потери товара превысил 5% доходов за 2025 год, августовские платежи превратятся в переплату на ЕНС.

Однако автоматического возврата на банковский счет не будет, а для тех, кто преодолел пятипроцентный порог только в сентябре, августовская отсрочка уже недоступна.

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