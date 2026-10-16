Минцифры собиралось использовать нейросети для блокировки до 95% VPN-сервисов

В проекте нацплана по ИИ нет мер по блокировке VPN, уверяет ведомство.

Меры по выявлению и блокировке VPN с помощью искусственного интеллекта не вошли в актуальную версию проекта национального плана по внедрению ИИ до 2030 года, сообщили в Минцифры. Ведомства предлагали включить разные инициативы, но не все из них дойдут до реализации.

Ранее Минцифры предлагало с помощью ИИ повысить эффективность блокировки VPN до 95%. Для этого долю сервисов, признаки которых анализирует ИИ, планировали довести до 70% от числа блокируемых.

«Инструменты ИИ позволяют относительно быстро находить VPN-серверы по косвенным признакам: как ведет себя узел, на каком хостинге стоит, на что похожи соседние адреса», — сообщили в Минцифры. Это позволило бы быстрее реагировать на изменения сетевой активности.

Сейчас для анализа трафика уже используют интеллектуальные алгоритмы, но они не относятся к ИИ. Доля ошибок составляет 5–6%, а внедрение ИИ на первых этапах обучения может привести к ложным блокировкам легитимного трафика, отметил источник издания.