Предварительное согласие российских властей потребуется также дочерним компаниям стратегических акционерных обществ. Новые правила уже вступили в силу.

Стратегические акционерные общества смогут выполнять требования иностранного законодательства и зарубежных регулирующих органов только после согласования с российскими властями. Соответствующий указ от 15.10.2026 № 750 президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации 15 октября 2026 года..

Согласие должен выдать федеральный орган исполнительной власти, который определит правительство России. Ограничение распространяется на АО из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного указом президента от 4 августа 2004 года №1009 а также на их дочерние хозяйственные общества.

Согласование потребуется, если требования предъявляют госорганы иностранных государств, международные организации, объединения иностранных государств, а также их регулирующие или контрольные органы. Такой же порядок действует, если обязанность совершить определенные действия установлена законодательством иностранного государства.

Документ дополняет указ президента от 11 сентября 2012 года № 1285. Он уже требует согласовывать передачу информации о деятельности компаний, изменение договоров с иностранными контрагентами и продажу зарубежных активов. В согласовании должны отказать, если действия могут нанести ущерб экономическим интересам России.