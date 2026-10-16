Повышение запланировано с 1 апреля 2027 года. Оно затронет получателей социальных пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Социальные пенсии проиндексируют почти для 3,5 млн россиян, сообщил председатель президиума центрального правления «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.

Повышение получат неработающие пенсионеры, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.

Индексация также затронет людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов и инвалидов с детства без трудового стажа. Кроме того, выплаты повысят детям, потерявшим кормильца.