Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на электронику

Сбор начнут взимать с 1 декабря 2026 года при ввозе или производстве электроники в России. Для смартфонов максимальная ставка составит 496 рублей.

Ставки технологического сбора для отдельных видов радиоэлектроники утвердил Минпромторг. Приказ опубликован на портале официальной правовой информации. Размер платежа зависит от вида продукции и наличия сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки.

Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу. Если сведения о товарном знаке и модели есть в системе маркировки, сбор снизится до 500 рублей, при их отсутствии вырастет до 992 рублей. Для смартфонов предусмотрены ставки 373, 250 и 496 рублей соответственно.

За проводной телефон с беспроводной трубкой нужно будет заплатить 149 рублей по базовой ставке, 100 рублей при наличии сведений в системе и 198 рублей при их отсутствии. Для сотовых аппаратов установлены ставки 75, 50 и 100 рублей, для прочих телефонных аппаратов — 37, 25 и 49 рублей.

Техсбор будут перечислять в федеральный бюджет при ввозе в Россию или производстве внутри страны электронной компонентной базы, электронных модулей и содержащей их промышленной продукции. Максимальный платеж по закону не может превышать 5 тыс. рублей.