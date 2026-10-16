Онлайн-мониторинг может сократить выездные проверки промпредприятий

Минпромторг подготовит предложения по законодательному регулированию дистанционного контроля. Для этого ведомство планирует согласовать требования с Минцифры, МЧС, Росприроднадзором и другими органами.

Онлайн-мониторинг предприятий могут использовать для сокращения или полной замены выездных проверок, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Инициативу обсудили на юбилейном форуме «Деловой России».

Контролеры смогут получать доступ к внутренним системам компаний и данным датчиков. Аналогичный подход применяла налоговая служба: дистанционный доступ к информации снижал необходимость проводить проверки на территории бизнеса.

«Поручение берем в работу и с коллегами из Минцифры, из контролирующих органов проработаем, как это законодательно правильно оформить, чтобы снизить выездные проверки и перейти от проверок к вот такому постоянному онлайн-мониторингу», — сказал Алиханов.

Для запуска механизма потребуется определить объем информации, который должны передавать датчики и который устроит контролирующие органы. По оценке министра, российская промышленность технологически готова к постоянному онлайн-мониторингу.