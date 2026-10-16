УФНС: закрытие ИП не освобождает от налоговых долгов

После прекращения статуса ИП задолженность взыскивают с физлица за счет его имущества. Бесспорный долг налоговая может списать через банки без обращения в суд.

Налоговые обязательства сохраняются после закрытия ИП, напомнило УФНС России по Республике Бурятия. Долги по налогам, страховым взносам, сборам, штрафам и пеням отражаются как отрицательное сальдо единого налогового счета.

При отрицательном сальдо налоговая направляет требование с суммой долга, пеней и сроком добровольной уплаты. Обычно на погашение отводится восемь рабочих дней с даты получения требования, если в нем не указан другой срок.

Если долг не уплачен, инспекция принимает решение о взыскании денежных средств и может приостановить расходные операции по банковским счетам. При недостатке денег взыскание обращают на другое имущество в последовательности, установленной Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

С 1 ноября 2025 года бесспорную задолженность бывшего ИП налоговая вправе взыскивать во внесудебном порядке напрямую через банки. Если физлицо направит в инспекцию заявление о несогласии с суммой из требования, бесспорное взыскание приостановят, а спор передадут в суд.