📌 Отмена УСН «Доходы», блокировка звонков банков и сбои «Яндекса»: главное за неделю

В России обсуждают отмену УСН «Доходы» и патента, операторы начинают блокировать немаркированные звонки банков, а бизнес столкнулся с последствиями атак на дата-центры «Яндекса». Рассказываем, какие еще новости этой недели важно знать бухгалтерам и предпринимателям.

Собрали десять важных событий, которые могли повлиять на работу компаний, предпринимателей и обычных россиян.

💰 Предпринимателям могут повысить налоговую нагрузку — обсуждается отмена УСН «Доходы» с 2027 года

«Деловая Россия» обсуждает отказ от УСН и АУСН с объектом «Доходы», отмену патента и пересмотр налоговых льгот. Минфин считает, что предложения требуют дополнительной проработки. Пока это инициативы, а не принятые изменения.

📞 Операторы начнут блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября 2026 года

С 15 октября операторы связи начинают блокировать звонки банков без необходимой маркировки. Новые требования затрагивают взаимодействие финансовых организаций с клиентами.

💻 Оценили ущерб бизнеса от атаки на дата-центры «Яндекса»

Атаки на дата-центры «Яндекса» привели к сбоям в работе цифровых сервисов, которыми пользуются компании. Эксперты оценили последствия перебоев для бизнеса.

☁️ Пользователи Яндекс 360 и Yandex Cloud временно не будут платить за сервисы

После перебоев в работе сервисов «Яндекс» объявил о временном освобождении пользователей Яндекс 360 и Yandex Cloud от платы за услуги.

🏷️ Компании сообщают о проблемах с маркировкой товаров и рекламы

Бизнес столкнулся с трудностями при работе с маркировкой товаров и рекламы. Проблемы затрагивают процессы, от которых зависит выполнение обязательных требований.

📱 Новые правила для цифровых платформ: будут ли самозанятых предупреждать о лимите рабочих часов

В связи с новыми правилами работы цифровых платформ возник вопрос, как исполнителей будут информировать об ограничениях рабочего времени и какие обязанности появятся у платформ.

🏥 За обычное лечение можно вернуть до 19 500 рублей НДФЛ

Социальный налоговый вычет позволяет вернуть часть расходов на медицинские услуги. При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат за обычное лечение составляет 19 500 рублей, если позволяет сумма уплаченного налога и не исчерпан общий лимит социальных вычетов.

📉 В России ожидают рекордное за 17 лет число дефолтов по облигациям

На российском долговом рынке прогнозируют максимальное за 17 лет количество дефолтов по облигациям. Это повышает актуальность оценки рисков при выборе корпоративных ценных бумаг.

👷 Иностранных работников резидентов ТОР освободят от экзаменов

Для иностранных работников компаний — резидентов территорий опережающего развития предусмотрено освобождение от экзаменов. Изменения касаются требований к трудоустройству иностранных граждан.

📅 В ноябре 2026 у россиян будет 20 рабочих дней

В ноябре при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Это важно учитывать при планировании отпусков, выплат и рабочих графиков.