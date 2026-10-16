«Яндекс» опроверг сообщения об отсутствии страховки на атакованные дата-центры

«Яндекс» заявил, что его страховые полисы покрывают в том числе террористические атаки. Ранее СМИ сообщили, что компания якобы не успела продлить страхование части инфраструктуры до ударов по дата-центрам.

В пресс-службе «Яндекса» опровергли информацию о том, что часть инфраструктуры компании осталась без страхового покрытия на момент атак беспилотников. Об этом сообщает РБК.

«Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе и террористические атаки», — заявили в компании.

При этом детали страхового покрытия и условия договоров «Яндекс» раскрывать не стал.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что часть инфраструктуры компании была застрахована в «Согазе» и «Ингосстрахе», однако страховое покрытие от террористических рисков якобы не успели продлить до атак.

В октябре 2026 года беспилотники трижды атаковали дата-центры «Яндекса». 8 октября после удара остановил работу объект в Сасове Рязанской области, 9 октября повреждения получил дата-центр в Калуге, а 11 октября была приостановлена работа площадки под Владимиром.

Атаки привели к сбоям в работе сервисов «Яндекса» и других организаций. Компания начала восстанавливать инфраструктуру, переносить системы на резервные площадки и договариваться с другими облачными провайдерами о размещении клиентских данных.