Зарплаты преподавателей вузов проиндексируют на 6,8% в 2027 году

В 2027 году зарплаты преподавателей высшей школы планируют повысить на 6,8%, в 2028 году — на 6,9%, а в 2029 году — на 7,1%. Такие показатели заложены в параметры федерального бюджета.

О планах по индексации зарплат педагогов высшей школы сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

«В параметрах бюджета на 27-й год индексация заработной платы указанных категорий работников запланирована в размере 6,8%, на 28-й — 6,9%, на 29-й год — 7,1%», — заявил замминистра.

Таким образом, в течение трех лет предусмотрена ежегодная индексация зарплат преподавателей вузов. При этом речь идет о плановых показателях, заложенных в бюджет, а не об уже проведенном повышении.

Конкретный размер прибавки для каждого преподавателя будет зависеть от его заработной платы и порядка начисления выплат.