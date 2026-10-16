МВД предупредило о мошенничестве с арендой парковочных мест

Злоумышленники требуют предоплату за машиноместо, а после перевода денег перестают выходить на связь. Перед оплатой МВД рекомендует осмотреть место и проверить документы владельца.

Мошенники предлагают дистанционно арендовать парковочные места в жилых домах, следует из материалов МВД. Объявления размещают в чатах жильцов и мессенджерах, а все общение ведут онлайн.

Под видом владельца злоумышленник сообщает о других желающих и предлагает срочно забронировать место. Для этого он просит внести предоплату или оплатить аренду полностью по реквизитам либо QR-коду. После перевода денег собеседник исчезает.

МВД рекомендует не переводить деньги только на основании переписки. До оплаты нужно лично осмотреть машиноместо, проверить документы и убедиться, что предложение поступило от собственника или его уполномоченного представителя. Договор следует оформлять после проверки информации.