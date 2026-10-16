🔥 В «Клерк.Системе» открыли доступ к 25 тысячам судебных документов

В «Клерк.Системе» появилась база судебной практики, которая насчитывает 25 тысяч документов. Пользователи могут бесплатно изучать судебные решения и работать с нормативно-правовой базой сервиса.

В правовой системе «Клерка» пользователям доступна база судебной практики из 25 тысяч документов. Она позволяет бухгалтерам, налоговым консультантам и юристам изучать судебные решения при разборе спорных ситуаций.

Помимо судебной практики, в сервисе собрана нормативно-правовая база, которая продолжает пополняться. Сейчас она насчитывает 7 159 документов.

В «Клерк.Системе» также представлены все кодексы РФ, включая действующие и исторические редакции. Это позволяет проверять, какие нормы законодательства действовали в определенный период.

Воспользоваться обновленной правовой системой можно на сайте по ссылке. До 1 ноября 2026 года доступ остается бесплатным, после этой даты сервис будет доступен по платному тарифу «Клерк Система».