С 1 ноября 2026 запустят эксперимент по маркировке промышленного оборудования

Добровольный пилотный проект продлится до 31 августа 2027 года.

Эксперимент по маркировке промышленного оборудования и запчастей пройдет с 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года, следует из постановления Правительства РФ от 14.10.2026 № 1347.

В рамках пилотного проекта под маркировку средствами идентификации попадут подшипники, узлы лифтового оборудования и устройства безопасности, дизель-генераторные и газопоршневые установки, двигатели внутреннего сгорания, а также генераторы переменного тока.

Производители, импортеры и продавцы указанной продукции смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе. В период проведения пилота участники рынка протестируют механизмы нанесения средств идентификации и взаимодействия с системой маркировки.

По результатам проведения эксперимента правительство примет решение о целесообразности введения обязательной маркировки для этих категорий оборудования и запчастей.