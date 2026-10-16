❓Госуслуги зависли на проверке сертификатов при регистрации ООО? Коллеги подсказали, что делать
При регистрации организации на Госуслугах система может зависнуть на этапе проверки сертификатов электронной подписи. Участники сообщества КУБа рассказали, что может вызывать ошибку и какие настройки помогли им решить проблему.
Подписчик столкнулся с проблемой, не получается зарегистрировать личный кабинет организации на Госуслугах. Система бесконечно проверяет сертификаты и не пускает дальше.
Что посоветовали коллеги в обсуждении?
💬 Проверьте браузер. Один из участников посоветовал использовать Chromium Gost и установить необходимый плагин для работы с электронной подписью.
💬 Установите и активируйте плагин Госуслуг. По опыту коллеги, проблема может быть именно в нём. Пока расширение не установлено и не активировано, проверка сертификатов может продолжаться бесконечно.
💬 Проверьте, появилось ли расширение в браузере. Если плагин не устанавливается или не отображается в списке, коллега рекомендует открыть инструкцию на сайте Госуслуг и перейти по ссылке на установку через магазин расширений Chrome.
Один из участников обсуждения поделился, что смог зарегистрировать организацию в личном кабинете директора после установки и активации плагина.
Что важно: это решение помогло коллеге, но причина ошибки может быть и другой. Если после установки расширения проблема сохраняется, стоит проверить совместимость браузера, настройки электронной подписи и актуальность инструкции Госуслуг.
📌 Короткая инструкция по шагам:
Откройте официальную инструкцию Госуслуг по работе с электронной подписью.
Проверьте, какой браузер и плагин нужны для вашей операционной системы.
Установите подходящий браузер, если это необходимо.
Установите расширение и активируйте его по инструкции.
Убедитесь, что расширение появилось в браузере и работает.
Повторите вход в личный кабинет организации.
Не получилось с первого раза? Необязательно разбираться в одиночку.
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