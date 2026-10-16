Средняя пенсия неработающих пенсионеров вырастет до 30,2 тысячи рублей в 2027 году

В 2027 году средняя страховая пенсия по старости у неработающих россиян увеличится на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей в месяц. Повышение пенсионных выплат затронет 37,5 млн человек.

Социальный фонд России сообщил о планируемом увеличении страховых пенсий в 2027 году. После индексации средняя ежемесячная выплата по старости для неработающих пенсионеров составит 30,2 тыс. рублей.

По расчетам СФР, прибавка достигнет 2,4 тыс. рублей в месяц.

«В годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной "тринадцатой пенсией" на уровне 28,8 тыс. рублей», — говорится в сообщении Соцфонда.

Всего повышение затронет 37,5 млн пенсионеров.

При этом речь идет не о введении отдельной тринадцатой пенсии, а о сравнении годовой суммы прибавки с дополнительной выплатой. Фактический размер увеличения пенсии у каждого получателя будет зависеть от размера назначенной ему страховой пенсии.