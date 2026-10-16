Максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тысячи рублей

В 2027 году максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 83 тыс. до 95,5 тыс. рублей. Предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей.

Социальный фонд России сообщил о повышении максимальных размеров пособий, связанных с рождением ребенка.

Согласно сообщению СФР, максимальная ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет вырастет на 12,5 тыс. рублей, или примерно на 15%.

Также увеличится предельный размер пособия по беременности и родам. В 2027 году он превысит 1,1 млн рублей.

Размер пособий для работающих граждан зависит от среднего заработка за расчетный период с учетом установленных законом ограничений. Поэтому максимальные суммы смогут получить не все получатели выплат.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно до достижения им возраста полутора лет, а пособие по беременности и родам назначается за период соответствующего отпуска.