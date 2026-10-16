Максимальные больничные вырастут до 239 тысяч рублей в 2027 году

В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится с 207,5 тыс. до 239 тыс. рублей за полный календарный месяц. Прибавка составит 31,5 тыс. рублей.

Социальный фонд России сообщил о планируемом повышении максимальной суммы выплат по больничным листам в 2027 году.

Согласно сообщению СФР, предельный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц достигнет 239 тыс. рублей. Это примерно на 15,2% больше, чем действующий максимум в 207,5 тыс. рублей.

Фактическая сумма больничных зависит от среднего заработка работника, страхового стажа и продолжительности временной нетрудоспособности. Поэтому максимальную выплату смогут получить не все сотрудники.

Напомним, при страховом стаже от восьми лет пособие по временной нетрудоспособности в общем случае рассчитывается исходя из 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%. При этом действуют установленные законом ограничения по размеру выплаты.

Кроме того, в 2027 году увеличится максимальная выплата за один день больничного. По данным Соцфонда, она составит 7,86 тыс. рублей. Фактическая сумма пособия будет зависеть от среднего заработка сотрудника и его страхового стажа.