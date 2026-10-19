Плата за страховку: россияне готовы терять проценты по вкладам ради контроля над наличными

Почему популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года, «Клерк объяснил член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд», кандидат экономических наук, доцент МГЛУ Саид Гафуров.

Объяснять возвращение россиян к наличным только ростом теневой экономики или внезапным недоверием ко всей банковской системе не стоит, уверен он.

«Скорее сошлись несколько факторов: привычка держать резерв под рукой, тревожность из-за будущего и вполне рациональное желание не зависеть от исправности банковских приложений, интернета и платежной инфраструктуры», — считает Гафуров.

У денег есть не только доходность, но и функция страховки. Вклад приносит проценты, зато наличные дают немедленный доступ к средствам. Когда человек не уверен, что привычная инфраструктура будет работать без перебоев, он готов заплатить за эту страховку упущенным процентным доходом. И, хотя это не обязательно экономически оптимальное решение, но вполне объяснимое поведение.

При этом у наличных есть очевидная цена: инфляция постепенно уменьшает их покупательную способность, поэтому наличная подушка разумна как резерв на непредвиденные расходы, но не как универсальный способ сбережения. Иными словами, деньги под матрасом не самоувеличиваются, но обеспечивают чувство доступности и контроля, пояснил эксперт.