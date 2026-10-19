Эксперт разъяснил, как спрос на наличные лишает кредитные организации дешевой ликвидности

Говорит ли ускорение темпа роста наличных в обращении о росте серого сектора – объяснил «Клерку» член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд», кандидат экономических наук, доцент МГЛУ Саид Гафуров.

По его мнению, рост объема наличных сам по себе еще не доказывает расширения теневого сектора. Для уверенного вывода нужны дополнительные данные: о структуре расчетов, налоговых поступлениях, динамике депозитов и поведении бизнеса и о тех новых алгоритмах ФНС, которые называют «Налог-4».

Но для банков увеличение спроса на наличные означает отток части средств, которыми они могли бы распоряжаться, и потенциально повышает стоимость привлечения ликвидности, ведь остатки на счетах для них – самые дешевые деньги, пояснил эксперт.

При этом усиление конкуренции за вкладчика автоматически к повышению ставок не приведет, поскольку многое зависит от денежно-кредитной политики Банка России и потребности банков в ресурсах.

Наличные – это тоже форма доверия, только не к посреднику, а к самому факту, что деньги у тебя в руках. И чем менее предсказуемой кажется человеку окружающая среда, тем дороже для него возможность самому распоряжаться своим резервом. А задача банков – предлагать такие условия, при которых безопасность безналичных сбережений будет убедительнее наличной независимости, подытожил Гафуров.