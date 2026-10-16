С 2027 года ФНС может запрашивать выписки по счетам физлиц без проверки

Вышел конспект вебинара о налоговом контроле в грядущем году: как налоговая планирует проверять доходы и расходы, отслеживать переводы на банковские счета и выявлять незадекларированные поступления.

Начиная с 2027 года ФНС может получить новые полномочия по контролю доходов физических лиц. Законопроект № 1191986-8 предполагает усиление контроля за безналичными переводами между физическими лицами, а также обмен информацией между Банком России и ФНС. На основании этой информации налоговая сможет запрашивать банковские выписки без назначения проверки.

Точные критерии для выявления подозрительных операций в законопроекте при этом отсутствуют. Ориентировочный порог дохода в 2,4 млн рублей упоминали представители Минфина, но в тексте документа эта сумма не закреплена.

Законопроект № 1191986-8 предлагает внести изменения в два федеральных закона: от 21.03.1991 № 943-I «О налоговых органах Российской Федерации» и от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас налоговая уже сопоставляет доходы и расходы граждан с помощью системы АСК-НДФЛ. Однако запрашивать банковские выписки она вправе только в рамках проверки физлица или его контрагента и при необходимом согласовании (п. 2 ст. 86 НК РФ).

Чтобы подтвердить происхождение переводов на счета, гражданам стоит хранить документы. Например, денежные подарки не облагаются НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ), но лучше предусмотреть договор дарения или пометку «Подарок» в назначении перевода. Для денежных займов между физлицами также предпочтительнее оформлять договор.

Подробно разобрали эти и другие вопросы в конспекте вебинара Марины Жировой «Налоговая политика-2027: новые правила игры для бизнеса, ИП, СМЗ и физлиц» для подписчиков Клерк.Системы.

Читайте конспект и смотрите запись вебинара, чтобы узнать больше о новых инструментах налогового контроля и рисках.