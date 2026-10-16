Сервис «Консультаций» стал удобнее и безопаснее: три важных обновления
Эксперты решат бухгалтерскую или налоговую проблему еще оперативнее.
Команда разработки «Клерка» полностью переработала внутренние механики сервиса консультаций.
Вот три главных изменения:
1. Автоматическая публикация вопроса сразу после оплаты
Раньше процесс после оплаты консультации пользователь попадал на страницу «Спасибо за заказ», а сам текст вопроса оставался висеть в черновиках. Чтобы эксперт его увидел, приходилось заново заходить в раздел и отправлять черновик вручную.
Теперь этот шаг исключен. Сразу после успешной оплаты вопрос автоматически публикуется в системе и мгновенно уходит в работу к экспертам.
2. Возврат консультаций на баланс
Бывают ситуации, когда вопрос пользователя оказывается слишком объемным, требует полноценного аудита или просто не подходит под правила раздела.
Теперь в панели модераторов появилась функция отмены. Если эксперт не может взять задачу в работу по объективным причинам, он присваивает ей статус «Возвращен». Консультация возвращается на счетчик в личный кабинет пользователя, а сам вопрос исчезает из общей ленты.
Пользователь увидит плашку «Вопрос возвращен» и получит системное уведомление, чтобы переформулировать запрос.
3. Фотографии и документы скрыты из общей ленты для защиты приватности
Прикрепленные к вопросам сканы документов, таблицы и скриншоты нередко содержат реальные персональные данные (паспорта, ИНН, названия компаний), которые автоматическая модерация не всегда могла распознать.
Вложения убрали из публичного доступа. Теперь любые прикрепленные файлы видят только автор вопроса и отвечающий эксперт.
Опробуйте обновленный сервис в действии — наши эксперты готовы оперативно и конфиденциально решить любую вашу бухгалтерскую или налоговую проблему!