Рослесхоз пересчитает аренду: участникам инвестпроектов снизят финансовую нагрузку до 2028 года

Правительство временно отменило повышенные коэффициенты арендной платы за лес для компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты по договорам, заключенным до 2024 года. Переплату за прошлые периоды предпринимателям засчитают в счет будущих платежей.

Льготные условия расчета платы за аренду лесных участков действуют для участников приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) до конца 2027 года. Мера распространяется на договора аренды, которые были заключены до 1 января 2024 года. Об этом сказано в постановлении правительства от 14 октября 2026 г. № 1344.

С 2024 года порядок расчета арендной платы изменился в сторону увеличения ставок. В частности, был отменен понижающий коэффициент 0,9 для участков с запасом древесины менее 125 кубометров на гектар, а расчет расстояния стал вестись от участка до ближайшей автодороги с твердым покрытием. Из-за этого лесопромышленные компании столкнулись с доначислениями, сумма которых, по оценкам бизнеса, превысила 1 млрд рублей.

Теперь для таких предпринимателей временно сохраняются правила, действовавшие до 2024 года, сообщили в Рослесхозе. При сплошных рубках будут применяться коэффициенты от 0,9 до 1,05 в зависимости от ликвидного запаса древесины на гектар (вместо действовавшего с 2024 года коэффициента 1,3 при запасе свыше 200 кубометров). Также к участникам ПИП не применят повышающий коэффициент 1,5 к ставкам за использование лесов — например, при геологическом изучении недр или строительстве объектов.

«Под перерасчет попали договоры, в рамках которых арендаторы уже выполнили свои обязательства по инвестициям, созданию рабочих мест и выпуску продукции», — сказал председатель правления РАО «БумПром» Ростислав Хелемский.

Ранее внесенная плата по повышенным коэффициентам пойдет в зачет будущих арендных платежей по графику, пояснили в Минприроды. Направить господдержку на проекты модернизации могут компании с объемом инвестиций от 2 млрд рублей, а на создание новых объектов — от 3 млрд рублей при условии переработки не менее 80% древесины.