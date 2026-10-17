Число корпоративных банкротств в России выросло на 11% в 2026 году

За первые шесть месяцев 2026 года в России было 3 547 случаев банкротства юридических лиц. Показатель увеличился впервые за последние девять лет.

Количество банкротств юрлиц в первом полугодии 2026 года стало на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором давления на бизнес остаются высокие процентные ставки по кредитам и существенная долговая нагрузка.

Наиболее высокий относительный риск несостоятельности зафиксировали в сфере энергетики, где он превышает средний показатель по экономике в 4,2 раза. В коммунальном секторе уровень риска выше среднего в 3,2 раза, в строительной отрасли — в 2,1 раза, а в сфере добычи полезных ископаемых — в 2 раза. Подобная динамика в первую очередь затрагивает капиталоемкие предприятия и компании с длинным производственным циклом. Об этом пишут «Ведомости».

По абсолютному количеству процедур банкротства лидируют торговля и строительство — на каждую из этих сфер приходится около 25% от общего числа случаев. При этом для торговых компаний относительный риск несостоятельности находится в пределах среднерыночных значений из-за высокой доли таких организаций в общем объеме российского бизнеса.