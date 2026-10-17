ФНС хочет признать банкротом крупнейшего производителя томатов «ЭКО-культура»

Налоговая подала в арбитражный суд заявление о признании банкротом головной структуры агрохолдинга «ЭКО-культура». Поводом для иска стала задолженность компании перед бюджетом в размере 148 миллиона рублей.

Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с иском о банкротстве ООО «АПХ ЭКО-культура». По материалам дела, сумма исковых требований налогового органа к управляющей компании холдинга составляет 148 миллионов рублей.

Заявление поступило в суд, однако к производству пока не принято. Детали возникновения задолженности и состав налоговых претензий в судебных материалах на данный момент не раскрываются, пишет «Коммерсант».

ООО «АПХ ЭКО-культура» выступает головной структурой агрохолдинга, основанного в 2010 году. Компания объединяет 13 тепличных комплексов общей площадью около 580 гектаров в восьми регионах России совокупной мощностью 250 тысяч тонн овощей в год. По оценкам экспертов, холдинг занимает около 12% российского рынка тепличных овощей по площади комплексов.