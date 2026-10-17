В Госдуме рассказали, кто может купить собственное жилье под символические 3% годовых

Получить льготный кредит на покупку или строительство жилья в сельской местности могут специалисты социальной сферы, аграрии, а также участники спецоперации и их супруги.

Сельскую ипотеку по ставке до 3% годовых выдают тем, кто живет и работает на сельских территориях. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина. По ее словам, госпрограмма позволяет приобрести квартиру или дом в сельских поселениях, рабочих поселках и городах с населением до 30 тысяч человек.

Кредит оформляется на срок до 25 лет и покрывает до 80% стоимости приобретаемого или строящегося жилья. Первоначальный взнос покупатель оплачивает самостоятельно, однако для этих целей разрешено привлекать средства материнского капитала или другие государственные субсидии.

«Есть общее требование для заявителей: проработать в перечисленных сферах еще пять лет после оформления ипотеки, но на наших защитников, их жен и вдов это условие не распространяется», — сказала Стенякина.

Воспользоваться программами господдержки могут сельские врачи, учителя, фермеры, ветеринары, работники культуры, социальной сферы и спорта. Приобретаемое жилье должно располагаться в населенных пунктах, входящих в перечень участников программы «Комплексное развитие сельских территорий».