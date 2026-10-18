Бабушкам и дедушкам предложили выплачивать настоящую зарплату за воспитание внуков

В Партии пенсионеров предложили выплачивать ежемесячную зарплату одному из родителей, а также бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании внуков. Выплата составит среднюю зарплату по региону, а бабушки и дедушки смогу получать не менее половины этой суммы.

Ежемесячные выплаты на воспитание детей должны быть равны средней заработной плате в регионе. Об этом заявил председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников. По инициативе партии, деньги сможет получать один из родителей, принявший решение ухаживать за ребенком, а также помогают воспитанию бабушка или дедушка.

«Мы полагаем, что женщина или мужчина, в зависимости от того, как будет решено в семье, будет получать родительскую зарплату. Мы выступаем за заработную плату бабушек и дедушек, которые помогают своим детям воспитывать внуков», — сказал Эрик Праздников.

Сумма выплаты будет увеличиваться в зависимости от количества детей в семье. При рождении трех и более детей получать такую зарплату смогут оба родителя, а также один из бабушек или дедушек.