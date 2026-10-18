DDoS-атак стало меньше, но их мощность бьет рекорды в 2026 году

Среднее число DDoS-атак за девять месяцев 2026 года сократилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сами атаки стали значительно мощнее, рассказали в «МегаФоне».

Специалисты «МегаФона» проанализировали данные по DDoS-атакам за девять месяцев 2026 года и сравнили их с показателями двух предыдущих лет. Исследование показало, что среднее количество атак снизилось на 65% год к году.

Наиболее заметное сокращение зафиксировали в государственном секторе и среди компаний, работающих на массового потребителя. В сегменте B2B число атак уменьшилось на 47%. Об этом пишет «Коммерсант».

Одновременно эксперты отмечают рост мощности кибератак. Максимальная емкость атак по объему трафика увеличилась на 46% по сравнению с 2025 годом. Скорость отправки пакетов выросла на 67%, а пиковое значение достигло нового рекорда — 94 043 Kpps против 72 210 Kpps годом ранее.

Медианная мощность атак за год увеличилась на 30%, а медианная скорость отправки пакетов — на 41%. Согласно данным «Индекса кибербезопасности», подготовленного на основе опроса более 400 компаний, DDoS-атаки остаются самой распространенной киберугрозой. На их долю приходится 42% всех инцидентов.

Среди компаний, столкнувшихся с такими атаками, 42% сообщили об убытках до 1 млн рублей, еще 58% потеряли более 1 млн рублей. По оценке экспертов, злоумышленники чаще выбирают целями малый и средний бизнес, поскольку уровень защиты в этом сегменте обычно ниже, чем у крупных компаний.