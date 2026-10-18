72% опрошенных поддержали пожизненный запрет на продажу вейпов

Запрет хотят распространить на родившихся после 31 декабря 2008 года. Против инициативы выступили 10% респондентов, еще 18% не определились с ответом.

Пожизненный запрет на продажу вейпов тем, кто родился после 31 декабря 2008 года, поддержали 72% опрошенных россиян. Такие покупатели не смогут приобрести электронные сигареты и после совершеннолетия.

Чаще всего инициативу одобряли респонденты 35-44 лет — 80%. Среди опрошенных в возрасте до 35 лет запрет поддержали 53%, а среди участников от 45 лет — 74%. Женщины выступали за ограничение немного чаще мужчин: 73% против 70%. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Среди респондентов с высшим образованием доля сторонников запрета составила 76%, со средним профессиональным — 61%. Меру также поддержали 74% некурящих, 75% потребителей обычных сигарет, 50% курящих и сигареты, и вейпы, а также 45% пользователей только электронных сигарет.