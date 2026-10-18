В Волгоградском университете тестируют единый сервис для управления соцсетями

Сервис Social Nest поможет готовить и планировать публикации, анализировать их популярность и работать с контентом через одно окно. В сервис встроят ИИ-агента.

Единый центр управления социальными сетями Social Nest разрабатывают студенты и сотрудники Волгоградского технического университета, рассказал лидер проекта, студент четвертого курса ВолгГТУ Данила Кизима. Программа позволит писать и редактировать посты, составлять контент-план и назначать время публикации.

Сервис сможет собирать новости из выбранных источников и превращать статьи в несколько постов или сценарий. ИИ будет предлагать темы, улучшать тексты и учитывать стиль автора, а встроенная статистика покажет, какие публикации получают больше отклика.

«Мы решаем понятную проблему: у человека есть интересный проект, но на его продвижение часто не хватает времени и опыта. Social Nest отвечает за организацию этой работы, являясь единым центром управления соцсетями», — пояснил Кизима.

Серверная часть проекта написана на Python с использованием FastAPI, интерфейс — на JavaScript, данные хранятся в PostgreSQL. Social Nest уже тестируют на кафедре «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» ВолгГТУ. Для команд предусмотрены общие проекты, задачи и согласование материалов.