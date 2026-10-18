Ozon скрыл товары со склада в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА 18 октября 2026 года

После атаки беспилотников на логистический центр в Санкт-Петербурге маркетплейс эвакуировал сотрудников, временно скрыл товары с витрины и начал перераспределять логистические потоки на другие объекты.

Один из логистических центров компании в Санкт-Петербурге ночью 18 октября 2026 года подвергся атаке БПЛА. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. На территории объекта возникло возгорание. На месте работают экстренные службы.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — сообщили в компании.

Товары, находившиеся в логистическом центре, временно скрыли с витрины. Заказы, которые невозможно доставить с других объектов, отменят. Компания также приостановила прием поставок от продавцов на пострадавшем комплексе. Сейчас объект выполняет другие задачи.

Логистические маршруты с пострадавшего центра перераспределяют между другими логистическими объектами компании.