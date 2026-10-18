ЦБ назвал признаки для обмены ветхой банкноты

Рисунки, надписи, сильные загрязнения и повреждения делают банкноту ветхой. Такие деньги изымают при обработке и заменяют годными.

Банкноты с хотя бы одним установленным признаком повреждения считаются ветхими и могут быть обменены на новые, сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

«Ветхой считается банкнота Банка России, имеющая хотя бы один из признаков повреждения, перечисленных в положении Банка России», — уточнили в управлении.

К таким признакам относятся загрязнение, которое снизило яркость изображения на 8% и более, посторонние надписи из двух и более символов, рисунки, потертости и обесцвечивание. Ветхой также признают банкноту с контрастным пятном диаметром от 5 мм, разрывом края не менее 7 мм, сквозным отверстием или проколом от 4 мм.

Обмену подлежат купюры с утраченным углом площадью от 32 кв. мм. То же правило действует, если из-за утраты края длина или ширина банкноты уменьшилась на 5 мм и более. Ветхими также считаются поврежденные банкноты, целостность которых восстановили клеящей лентой.