Шохин предложил налоговый вычет за инвестиции в системы ПВО

Компании готовы финансировать создание систем ПВО для защиты промышленных объектов. Стимулом может стать инвестиционный налоговый вычет.

Бизнес готов участвовать в финансировании новых систем ПВО для защиты производственных объектов, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, такие вложения требуют поддержки государства.

«Пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции», — сказал глава РСПП.

Он призвал стимулировать вложения компаний в защиту предприятий от атак.

Шохин считает, что потребность в таких системах сохранится даже при достижении договоренностей об урегулировании конфликта. Конкретные параметры возможного налогового вычета он не назвал.